Narin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildi

Diyarbakır’da görülen Narin Güran dosyasında tutuklu üç kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

‘Suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu bulunan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verildi.

Dosya kapsamında yargı süreci devam ederken, tahliye edilen isimlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkması bekleniyor.