Narin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildi

Diyarbakır’da Narin Güran olayı kapsamında ‘suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu bulunan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran için tahliye kararı verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Narin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Diyarbakır’da görülen Narin Güran dosyasında tutuklu üç kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

‘Suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu bulunan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verildi.

Dosya kapsamında yargı süreci devam ederken, tahliye edilen isimlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkması bekleniyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"Gündem
Meteoroloji’den Marmara için şiddetli yağış ve fırtına uyarısıMeteoroloji’den Marmara için şiddetli yağış ve fırtına uyarısıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Narin Güran tahliye
Günün Manşetleri
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
"Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Soruşturma cinayet büroya devredildi! Soruşturma cinayet büroya devredildi!