NATO Liderler Zirvesi başladı! Liderler zirve toplantısında bir araya geldi

NATO Liderler Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenleniyor. Aile fotoğrafı çekiminin ardından Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı başladı.

NATO'nun devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantısında Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Türkiye'nin de onay vermesinin ardından NATO'ya tam üye olan Finlandiya da bir NATO Zirvesine ilk kez tam üye olarak katılıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıda varılan anlaşmayla İsveç'i de yakında NATO'nun tam üyesi olarak göreceklerini belirtti. Liderler, Genel Sekreter'in bu sözlerini alkışlarla karşıladı.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin önemli kararlara imza atacaklarını aktardı.

Ukrayna'ya desteğin artırılacağını ve bunun Ukrayna'yı ittifaka daha yakın hale getireceğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun yeni savunma planlarının onaylanacağını ve daha iddialı savunma yatırımı üzerinde uzlaşılacağını bildirdi.