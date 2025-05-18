NATO sınırda, TGB meydanda: 24 Mayıs'ta Edirne'deyiz!

NATO'nun 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede gerçekleştireceği “Immediate Response” (Acil Cevap) tatbikatına Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Vatan Partisi'nden sert tepki geldi. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şehmus Yıldırım Gençer, Ankara’da düzenlenen Gençlik Meclisi toplantısında konuşarak 24 Mayıs’ta Edirne’de NATO karşıtı miting düzenleyeceklerini duyurdu.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, tatbikatın doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“12 bin NATO askeri, sınırımızın hemen dibinde tatbikat yapacak. Tatbikat senaryosunda işgal edilen limanlar, geçilen nehirler var. Bunlar Dedeağaç, Kavala ve Meriç Nehri gibi bölgeleri işaret ediyor. Türkiye bu tatbikata davet edilmedi çünkü hedef biziz. Bu bir güç gösterisi değil, Türkiye’ye yönelik açık bir tehdit.”

TGB lideri, 24 Mayıs’ta Edirne’de düzenlenecek mitinge tüm vatanseverleri çağırarak şu sözleri kullandı:

“Bu toprağın gençleri olarak NATO’nun sınırımıza dayanan bu tehditlerine karşı susmayacağız. ABD askerlerinin başına çuval geçiren gençlik olarak yine meydanlardayız. Edirne’de, sınırlarımızda NATO’ya karşı bayrak göstereceğiz. NATO’nun saldırgan tatbikatına karşı seferberlik başlatıyoruz.”

Vatan Partisi: “Tatbikat, Türkiye’nin birliğini hedef alıyor”

Gençlik Meclisi’nde konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şehmus Yıldırım Gençer ise, tatbikatın yalnızca sembolik bir hareket olmadığını belirtti.

“12 bin askerle yapılan bu tatbikat, Türkiye’nin birliğini ve bağımsızlığını hedef alıyor. Türkiye bir Balkan ülkesi ve NATO üyesi olmasına rağmen tatbikata dahil edilmiyor. Çünkü tatbikatın hedefi Türkiye’dir.”

Gençer, Türkiye hükümetinin “Trump dostumuz” yaklaşımını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Trump gerçekten dostsa, bu tatbikatı derhal iptal ettirsin. Doğu Akdeniz’deki askeri yığınaklarını kaldırsın. Türkiye’nin PKK’ya karşı yürüttüğü mücadeleye bu tatbikatla karşılık vermek dostluk değil, düşmanlıktır.”

EDİRNE'YE ÇAĞRI!

Vatan Partisi ve TGB, 24 Mayıs’ta Edirne’de düzenlenecek miting için çağrıda bulunarak, Trakya ve Marmara bölgesinde eylem hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Amaçlarının, Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı halkı bilinçlendirmek ve birlik mesajı vermek olduğunu belirttiler.