Nebi Hatipoğlu’nun AK Parti’ye Geçişinde 'Teşvik' İddiası: En Pahalı Transfer

Hatipoğlu’na verilen teşviki İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş “transfer ücreti” olarak yorumladı.



Partisinden istifa edip Ak Parti’ye geçti, eski partisinden önemli bir iddia geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozetini taktığı Nebi Hatipoğlu hakkında meclis kürsüsünden önemli bir iddia gündeme getirildi.



İyi Parti Bursa milletvekili Hasan Toktaş, Hatipoğlu’nun Ak Parti üyeliğini şaibeli olarak değerlendirdi.



İyi Partili Toktaş, Hatipoğlu’nun şirketi için, seçimden önce başvurduğu 1 milyar 35 milyon liralık teşvikin AK Parti’ye geçmesi için “transfer ücreti” olduğunu söyledi.



Toktaş’ın bu iddialarına yanıt Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan geldi. İki isim de iddiaların asılsız olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.



