Nevşin Mengü'den Skandal Açıklama! İsrail'in Katliamları Devam Ederken Hamas'ı Hedef Gösterdi

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası sık sık İsrail yanlısı yayınlar yapan Nevşin Mengü, yine Hamas'ı hedef aldı. Mengü, yaptığı yayında Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı.

Nevşin Mengü Yine İsrail'in Yanında!

Nevşin Mengü, yaptığı yayınlarda Hamas'ı ve Filistin direnişini hedef almasıyla biliniyor. Son yaptığı yayında da bu durum değişmedi. Sık sık Hamas karşıtı açıklamalar yapan Mengü, bu kez Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı. Ubeyde'nin yüzünün kapalı olarak ekranlara çıkmasından rahatsızlığını dile getiren Mengü, "İn misin cin misin? İsmin yok cismin yok? Nerede olduğun da belli değil. Bu kadar kahramansan çık ortaya" ifadelerini kullandı. Mengü, konuşmasının devamında ağzındaki baklayı çıkardı. Mengü, "Asıl katil Hamas" ifadelerini kullandı.

Mengü Daha Önce de İsrail'i Aklamaya Çalışmıştı

Nevşin Mengü, daha önce de sosyal medya hesabından ve yaptığı yayınlarda İsrail'in katliamlarını aklamaya çalışmıştı. Mengü, İsrail'in sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi vurması sonrası 500 kişinin yaşamını yitirmesinin hemen ardından, saldırının İslami Cihad tarafından yapıldığı açıklamalarını dolaşıma sokmuştu. Açıklamayı paylaşmasının ardından bir video paylaşan Mengü, "Kanıt görüntüsü olarak" videonun servis edildiğini söylemişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün açıklamalarını yalanlamıştı. Kanıt olarak gösterilen videonun da geçmiş tarihli bir video olduğu ortaya çıkmıştı.