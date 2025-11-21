Niğde merkezli dev baskın! 14 ilde yasa dışı bahis ve kara para şebekesi çökertildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, tam 11 ay süren titiz bir teknik ve fiziki takibin ardından geniş kapsamlı bir operasyona dönüştü.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları çerçevesinde ilerleyen soruşturma kapsamında, Niğde merkez olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonun yürütüldüğü diğer iller şunlar oldu: Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa.

13 TUTUKLAMA, KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Toplamda 37 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonlarda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, soruşturma makamları, tespit edilen 8 şüphelinin yurtdışında bulunduğunu belirledi. Bu kişilerin yakalanması için Kırmızı Bülten çıkarılmasına yönelik gerekli işlemler derhal başlatıldı.

EL KONULAN MAL VARLIĞI 399 MİLYON TL'Yİ BULDU

Soruşturma sürecinde yürütülen mali incelemeler neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili yaklaşık 10 milyar TL tutarında bir para hareketinin gerçekleştiği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, şüphelilere ait olduğu tespit edilen toplam 399 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma ve bloke işlemi uygulandı. El konulan varlıklar arasında; 447 banka hesabı, 3 tripleks daire, 2 villa, 1 dubleks daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosiklet bulunuyor. Operasyonda yapılan aramalarda ise 38 cep telefonu, 20 sim kart, 2 bilgisayar, 9 laptop, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 adet 9x19 fişek ve 2 bıçak gibi çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen tam 8 bin 187 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında 7258 sayılı kanun hükümleri gereğince idari işlem süreçleri başlatıldı.