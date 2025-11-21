Mevsim geçişlerinde tehlike büyüyor: Uzmanlardan solunum enfeksiyonu uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, mevsim geçişlerinin neden solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırladığını açıkladı. Özlü, bu durumun temel sebebini "insanların hava değişimlerine hazırlıksız yakalanması" olarak nitelendirdi.

Prof. Özlü, günlük hayattan örnekler vererek tedbirsizliği şöyle izah etti: "Sabah evden çıkarken hava soğuk göründüğü için kat kat giyiniriz; ancak öğleye doğru hava ısınır ve terleriz. Ya da tam tersi olur: Hava sıcak görünür, ince bir kıyafetle dışarı çıkarız ama birden soğur, yağmur başlar, üşür ve ıslanırız. Bu nedenle mevsim geçişlerinde çok dikkatli olmak gerekir." Özlü, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile akciğer hastalarının bu dönemlerde kendilerini korumalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Soğuk havaya, ıslanmaya ve rüzgara maruz kalma durumunun, solunum yollarındaki bakterilerin yerleşmesini kolaylaştırdığını ve böylece enfeksiyon oluşum riskini artırdığını kaydetti. Çeşitli bilimsel çalışmaların da bu durumu desteklediğini ekledi.

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BASİT ÖNLEMLER

Uzman doktor, basit tedbirlerle enfeksiyon riskinin önemli ölçüde düşürülebileceğini belirterek, hava durumuna uygun giyinmenin ve hazırlıklı olmanın önemine değindi: "Havaya uygun giyinmek, en azından hazırlıklı olmak önemlidir. Hava sıcaksa kalın giyinmeyi önermiyoruz ancak havanın aniden soğuyabileceğini göz önünde bulundurarak yanınıza bir kazak veya mont almak faydalı olur."

ÖKSÜRÜĞE KARŞI DOĞAL KORUMA: BOL SIVI VE BAL

Prof. Dr. Tevfik Özlü, solunum yolu ve gribal enfeksiyonlarla mücadelede bol sıvı tüketiminin "çok önemli" olduğunun altını çizdi.

Özlü, boğazı rahatlatmak ve öksürüğü hafifletmek için kullanılabilecek doğal yöntemleri de açıkladı: "Bitkisel çaylar, uygun şekilde demlendiğinde boğazı rahatlatıcı ve öksürüğü azaltıcı etki gösterebilir." Ayrıca balın da öksürük üzerinde rahatlatıcı etkiye sahip olduğundan, "doğal bal ile hazırlanan bitkisel çaylar tüketilebilir" tavsiyesinde bulundu.

Ancak Prof. Özlü, içeceklerin tüketimi konusunda iki önemli uyarıda bulundu: "Ancak içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat etmek gerekir; aşırı sıcak içecekler boğazı tahriş edebilir. Ayrıca bitkisel çayları da aşırıya kaçmadan, ölçülü şekilde tüketmek uygun olur."