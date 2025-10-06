Nükhet Duru'yu akrep soktu: Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin efsane ismi Nükhet Duru, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, ancak doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği bildirildi.

Türk müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, hayranlarını endişelendiren bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. 71 yaşındaki sanatçıyı akrep soktuğu ve olayın ardından İstanbul Fulya’daki özel bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, sanatçının sağlık durumu kontrol altına alındı. Doktorlar, Duru’nun bir süre dinlenmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle sanatçının önümüzdeki günlerde planlanan bazı konserlerinin ertelendiği öğrenildi.

“DURUMU STABİL, GÖZLEM ALTINDA”

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre Nükhet Duru’nun sağlık durumu iyiye gidiyor ve ciddi bir komplikasyon bulunmuyor. Doktorlar, yaş faktörü ve alerjik reaksiyon riskine karşı sanatçının bir süre gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

Sanatçının tedavisinin ardından birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Duru’nun yakın çevresi, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirterek hayranlarına “endişe etmemeleri” çağrısında bulundu.

KONSERLER ERTELENDİ

Menajerlik ekibinden yapılan açıklamada, Nükhet Duru’nun planlanan konserlerinden bazılarını sağlık gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu. Açıklamada, sanatçının sahnelere kısa süre içinde dönmeyi planladığı belirtildi.

Sanatçının konserlerinin ertelenmesi üzerine birçok organizatör ve müziksever sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Duru’nun müzik dünyasındaki yakın dostları da geçmiş olsun dileklerini iletti.

