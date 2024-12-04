O profesör terör propagandası nedeniyle tutuklandı!

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medyada Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle terör propagandası suçlamasıyla tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
O profesör terör propagandası nedeniyle tutuklandı!
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya üzerinden Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdiği paylaşımlarının ardından 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Ekinci'nin paylaşımlarında, Suriye'deki Kürtler, Araplar ve diğer gruplar arasında gelişen siyasi durumlarla ilgili ifadeler yer alıyordu.

O profesör terör propagandası nedeniyle tutuklandı! - Resim : 1

TERÖR PROPAGANDASI SUÇLAMASIYLA İFADESİ ALINDI

Prof. Dr. Cenap Ekinci'nin, sosyal medya hesaplarında “Kuzey Suriye Cumhuriyeti” ve “Yeni bir Kobani hüsranı” gibi ifadelerde bulunduğu paylaşımlar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Dün sabah saatlerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılan Ekinci, sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekinci, "Kuzey Suriye Cumhuriyeti. Kürtler, Araplar, Özgür Suriye Ordusu, YPG. Denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı çok zayıftır. İdlip ve Tartus üzerinden Sınırlar Akdeniz'e ulaştırılacak. Rusya’nın çekileceği Tartus, Kuzey Halep, İdlip, Afrin yeni devlete dahil olacak”, “7 Ekim/30 Kasım… Bu iki filmin sonu aynı olacak... Uyarmadı demeyin! #Rojava”, “Yeni bir ‘KOBANİ hüsranı ve sonu’ yaşamak istemiyorlarsa Kürtlerden uzak durmalarını tavsiye edin bence. Buna izin vermezler çünkü...” gibi paylaşımlarda bulunmuştu.

Ekinci ifadesinde, terör örgütüyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti ve suçlamaları reddetti.  Ancak, çıkarıldığı mahkemede "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

YEREL SEÇİMLERDE DEVA PARTİSİ'NDEN ADAYDI

Prof. Dr. Cenap Ekinci, daha önce 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

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