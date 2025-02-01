Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak! İşte tahminler

Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

Sude İnak Sude İnak
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak! İşte tahminler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından pazartesi günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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