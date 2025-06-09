Öcalan'a yeni sekretarya adımı: Sürecin sekretaryası mı oluşturuluyor

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı’da sekreterya oluşturulması amacıyla ilk adım atıldı.

Öcalan’ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosundan yapılan bayram ziyareti açıklamasında İmralı’ya yeni sevk edilen PKK’lı hükümlülerin isimleri yazıldı.

Açıklamada Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan’ın yakın zamanda İmralı’ya sevk edildikleri belirtildi.

Sürece ilişkin PKK’dan ve DEM Parti’den “Öcalan’ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi” sık sık talep ediliyordu.



Sürecin ideolojik ve politik boyutlarının ön plana çıktığı, sevk edilen isimlerin bu çerçevede özel olarak seçildiği yorumları yapılıyor. Zira İmralı’ya gelen üç PKK’lı hükümlü de ideolojik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

İmralı’ya sevk edilenlerden Zeki Bayhan 1998 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor. Demokratik Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma, Demokratik Sosyalizm ve Demokratik Ulus gibi kitapları bulunan Bayhan, Mart ayında yaptığı açıklamada “kaygının zamanı değil sürecin gerçek sahibi ve öznesi halkımızdır” sözleriyle sürece destek vermişti.



Sekreteryanın yeni isimlerinden Mahmut Yamalak, 31 yıldır tutuklu. Edebi kitapları da bulunan Yamalak, liberal demokrasi eleştirileri ve Kapitalist modernitede devlet-toplum ilişkisi üzerine çalışmaları ile biliniyor.

Ergin Atabey de, uzun yıllardır cezaevinde bulunuyor. Devlet Dışı Toplum ve Demokratik Konfederalizm kitabı da bulunan Atabey, cezaevinde kaleme aldığı felsefi-politik metinleriyle dikkat çekiyor.



Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey’in Öcalan’ın yanına gönderilmesi, sürecin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, teorik ve ideolojik temellerle de ele alınmak istendiğine işaret ediyor.



Resmi makamlardan İmralı’ya yapılan sevklere ilişki henüz açıklama yapılmazken sekretaryanın zamanla genişleyebileceği ifade ediliyor.