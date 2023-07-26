Oda TV ve KRT TV birbirine girdi! Tüm pislikler ortalığa döküldü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "para alan gazeteciler" imasından sonra başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kılıçdaroğlu, tartışmayı Odatv’nin geliri nereden onu sorun?" diyerek başka bir yöne taşımıştı. Oda TV'den sonra tartışmaya KRT TV de katıldı.

ODA TV'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Oda TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iması sonrası sert çıkış yapmıştı. Oda TV'de 25 Temmuz'da yayınlanan haberde, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapılarak "Hodri meydan soru sormayı bırak belge açıkla..." ifadelerini kullanmıştı. Oda TV'nin aynı haberinde "Odatv’yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv’ye çamur attı..." ifadeleri yer almıştı.

KRT TV GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BULUT TARTIŞMAYA KATILDI

KRT Genel Müdürü Adnan Bultu, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Bulut, paylaşımında, Oda TV'nin Cengiz Holding'den reklam aldığını gösterir belgeyi yayınladı. Oda TV'nin internet sitesinde Cengiz Holding'in reklamının yayınlandığı görseli de paylaşan Bulut, "Bu ne Soner? 'Odatv 15 yıldır yayında. Kimseden bir kuruş fon almamıştır' demiştin. Odatv’deki Cengiz Holding güzellemeleri ve reklamlarının karşılığını tek bir faturada yaklaşık 20 bin dolarlık fatura keserek tahsil etmişsin Soner. 5’li çeteden kaç milyon aldın Soner?" ifadelerini kullandı.

Bu ne Soner?

'Odatv 15 yıldır yayında. Kimseden bir kuruş fon almamıştır' demiştin.

Odatv’deki Cengiz Holding güzellemeleri ve reklamlarının karşılığını tek bir faturada yaklaşık 20 bin dolarlık fatura keserek tahsil etmişsin Soner.

5’li çeteden kaç milyon aldın Soner? pic.twitter.com/PEui7uhQCE — ADNAN BULUT (@bulutadnan36) July 26, 2023

ODA TV'DEN CAN ÖZÇELİK DE KRT'NİN ALDIĞI REKLAMI PAYLAŞTI

Oda TV'den Can Özçelik, Adnan Bulut'un paylaşımını peşine bir paylaşım yaptı. "FETÖ ile ticaret yapan danışman milyonları götürdü!" diyen Can Özçelik, LİMAK reklamının TV kanallarında gösterilme sürelerine ilişkin bir tablo paylaştı. Tabloda Halk TV ve KRT TV'nin olduğu görüldü. Özçelik paylaşımında, "Ortaya attı yancılarını… KRT bakın kimden para almış! “5’li Çeteden” LİMAK Holding! Soralım kaç para aldınız? Hadi çıkarın faturaları…" ifadelerine yer verdi.