Öfkeyle yere attılar, milyonluk ceza kapıda! Sakarya’daki karpuz krizi pahalıya patladı

Sakarya’da bir üreticinin, toptancının alımdan vazgeçmesi üzerine öfkeyle karpuzlarını yere fırlatması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Görüntülerde yer alan üreticiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Para cezalarının miktarı ise dudak uçuklattı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

14 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medyada yayılan görüntülerde, Sakarya’nın Geyve ilçesi Safibey Köyü Ürün Toplama Merkezi’nde bir üreticinin elindeki karpuzları yere fırlatıp parçaladığı anlar büyük tepki topladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Dünya Gazetesi’ne göre, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha araştırması sonucunda, olayın 13 Temmuz 2025 günü saat 12.37’de gerçekleştiği belirlendi. Görüntülerde yer alan kişilerin S.Ç. ve S.E. olduğu tespit edildi. İncelemelerde, S.Ç.’nin üretici olduğu ve karpuzlarını daha önceden anlaştığı toptancıya götürdüğü, ancak alımın iptal edilmesi üzerine öfkeyle ürünleri yere attığı ortaya çıktı.

“PİŞMANIZ” DEDİLER AMA DOSYA KURULA GİTTİ

Her iki ismin de olay sonrası pişmanlıklarını dile getirdiği öğrenildi. Ancak Ticaret Bakanlığı, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu kapsamında olayın “gıda israfı ve piyasa bozucu eylem” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. S.Ç. ve S.E. hakkında ayrı ayrı 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında idari para cezası uygulanması için dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ürünlerinin israfına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Gıda arz zincirini sabote edecek hiçbir eyleme göz yummayacağız.”