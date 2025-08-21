Öğretmenlere müjde! MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerden gelen talepler üzerine, Bakan Yusuf Tekin’in talimatıyla Türk Telekom ile bir işbirliğine imza attı. “ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” adıyla duyurulan uygulama sayesinde, öğretmenler ve Bakanlık personeli özel iletişim imkanlarından aylık 180 TL’den başlayan fiyatlarla yararlanabilecek.

GENİŞ TARİFE SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında sunulan tarifelerde:

5 GB - 50 GB arası internet

500 - 2000 dakika arası konuşma süresi

1000 SMS

içeren çeşitli seçenekler bulunuyor.

Tarifelerde aşım ücreti alınmıyor, kullanım hakkı dolan kullanıcılar ek paketlerle hizmete devam edebiliyor.

YURT DIŞI, WHATSAPP VE DİJİTAL HİZMETLER DAHİL

Tarifeye ek olarak gelen avantajlar ise dikkat çekiyor:

“Tarifem Yurt Dışında” servisi ile 1. bölge ülkelerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım

WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma ve dosya gönderimi

12 ay ücretsiz Muud üyeliği

e-dergi aboneliği

ArayanıBil servisi

Bu hizmetler, öğretmenlerin hem yurt içi hem yurt dışı dijital iletişim ihtiyaçlarına yönelik geniş bir yelpaze sunuyor.

REFERANSLA YAKINLAR DA FAYDALANABİLECEK

Kampanyadan yararlanan öğretmenler ve MEB personeli, bir yakınlarını referans göstererek aynı avantajlardan onların da yararlanmasını sağlayabilecek.