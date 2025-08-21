Ulaşımda devrim: 122 hat kalkıyor, yerine metrobüs geliyor!
Sakarya’nın Yenikent bölgesinde yeni ulaşım sistemi başlıyor. 122 toplu taşıma hattı kaldırılıyor, yerine M1 ve M2 kodlu metrobüs hatları geliyor. Yolculuk süresi yarı yarıya kısalacak, trafik yoğunluğu azalacak.
Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Yenikent ile şehir merkezi arasındaki ulaşım süresi, 45-60 dakikadan 25-30 dakikaya düşecek. Ayrıca, günlük 2 bin sefer yapan araçların oluşturduğu trafik yoğunluğu da ortadan kalkacak.
M1 VE M2 METROBÜS HATLARI HİZMETE GİRİYOR
Yeni sistemde iki ana metrobüs hattı oluşturulacak:
M1 HATTI: Adapazarı Gar Meydanı – Korucuk Ulubey İstasyonu
Duraklar: Korucuk, Camili 2, Valilik, Karaman, Hasır Sokak, Şeker Mahallesi Millet Bahçesi, Orta Garaj
M2 HATTI: Kampüs Yerleşkesi – Korucuk Ulubey İstasyonu
Güzergâh: Yazlık Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 2. Cadde, Medeniyet Bulvarı, Üniversite Caddesi
Camili’ye kadar hizmet veren mevcut metrobüs hattı da Korucuk Ulubey İstasyonu’na kadar uzatılacak.
12 BELEDİYE HATTI İPTAL EDİLİYOR
Yeni sistemle birlikte aşağıdaki yeşil belediye otobüsü hatları iptal edilecek:
21K, 21D, 21C, 22K, 22D, 22C, 23, 24K, 24, 24İ, 25, Aşırlar-Orta Garaj
Karaman, Camili ve Korucuk minibüsleri ile Evrenköy-Karapınar ve Aşırlar hatları mahalle içi besleme hatları olarak düzenlendi. Bu hatlar metrobüs bağlantı noktalarına yolcu taşıyacak.
ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU
Yeni sistemde yolculuk ücretleri şöyle olacak:
Metrobüs Hatları (M1 ve M2):
Sivil: 10 TL
Öğrenci: 5 TL
İç Hatlar (Karaman, Camili, Korucuk):
Sivil: 15 TL
Öğrenci: 13 TL
Aşırlar Hattı:
Sivil: 23 TL
Öğrenci: 17 TL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı