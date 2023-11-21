Ogün Samast Hakim Karşısına Çıkacak!

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetinin faili Ogün Samast'a yönelik "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 12 yıla kadar hapis istenen iddianameyi onayladı.

İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve Dink ailesi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu sonucu ortaya çıktı. Ogün Samast'ın suç tarihinde 17 yaşında olması sebebiyle iddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Ogün Samast’ın “Suça sürüklenen çocuk” olarak nitelendirildiği iddianame üzerinde incelemesini tamamlayan mahkeme, Ogün Samast'ın 'FETÖ üyesi olmamakla beraber FETÖ adına suç işlemek' suçundan 12 yıla kadar hapsi istenen iddianameyi onayladı.

İlk duruşma 26 Aralık'ta gerçekleşecek.