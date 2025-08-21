Okullar açılmadan valilikten kritik talimat: sokak köpekleri için karar!

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir karar aldı. Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan yazıda, özellikle okul çevreleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde sahipsiz köpeklerin toplanması için yerel yönetimlere acil talimat verildi

Valilik açıklamasında, bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin öğrenciler ve vatandaşlar için tehdit oluşturduğu belirtildi. Gelen şikayetlerin sayısında artış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Okulların açılmasıyla birlikte şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Valilik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıf yaparak sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevlerine götürülmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Yazıda, “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur” denildi.

DÜZENLİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Valilik ayrıca, 2025 yılında kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, aylık periyodik denetimlerin yapıldığını ve raporların Bakanlığa iletildiğini açıkladı.

Açıklamanın sonunda, “Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

