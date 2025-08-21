20 ilde siber suç operasyonu: 55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

🔹 “20 il merkezli operasyonlarımızda 55 şüpheli yakalandı. Bunlardan 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

“Araç kiralama, kapora bedeli ve ev eşyası” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin para nakline aracılık ettikleri ve reklamlarını yaptıkları,

Çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları,

Mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiliklere, cumhuriyet başsavcılıklarına ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.”