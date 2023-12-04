Olası Marmara Depreminde Dönüşüme Ne Kadar Hazırlıklıyız?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı.



AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. Deprem Bursa'nın geneli ve İstanbul'da hissedildi.



Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak olası Marmara depremi paniğe neden oldu.

Peki depreme hazırlı mıyız? Dönüşüm için harekete geçildi mi?



İstanbul'da 7 milyon konut bulunuyor. Her yıl ortalama 120-150 bin yapı deprem riskine karşı yenileniyor. Uzmanlar sayının yetersizliğine dikkat çekiyor.



İstanbul'da mevcut yapı stokunun yüzde 30'u yenilenmeyi bekliyor.



