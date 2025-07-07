Onur Akay'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

‘Sanat dünyasının felaket tellalı’ olarak tanınan ünlü ses sanatçısı Onur Akay, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Akay’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kardeşi Orçun Akay, durumu hakkında açıklamada bulundu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Onur Akay'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı
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Uzun yıllardır sanat dünyasındaki kayıp ve sağlık haberlerini ilk duyuran isim olarak bilinen Onur Akay, kalp krizi geçirdi. Akay’ın sağlık durumu hakkında açıklamayı kardeşi Orçun Akay sosyal medya hesabından yaptı.

Orçun Akay, “Ağabeyim Onur Akay, baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak tansiyon sorunu olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Şu anda yoğun bakımda bulunuyor. Hepimizi çok korkuttu. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

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