Organizatör Ferhat Karagöz’den şok iddia: Rapçi Blok3'ten silahlı tehdit

Karagöz, Blok3 ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini, susturucu takılı silahla tehdit edildiğini ve annesinin öldürülmekle korkutulduğunu ifade etti. Karagöz'ün açıklamaları şöyle:

“Üç yıldır Blok3 ile çalışıyorum. Bu süreçte çalışmalarından çok memnun olduğunu ve menajeri olmamı istediğini söyledi. Çok iyi yerlere geldik, emek verdik. Ancak zamanla sorunlar yaşayınca ayrılmak istedik. Yazdığımız konserler devam edecekti, artık yeni konser yazmayacaktık. Jiyan Amca ile görüşmeye gittiğimizde beni alıkoyup darp ettiler, gasp ettiler. Tüm masraflarım yok sayıldı. Mekanları arayıp teyit ettiğimde darp için bilardo sopası istendi ve beni darbettiler. Sonrasında Blok3 da geldi, beni alıkoyup darp ettiler. Susturucu takılı silahı kafama dayadılar. Tüm kamera kayıtları, yazışmalar, HTS kayıtları, video delilleri ve darp raporu elimde mevcut.”

Karagöz ayrıca, sektörde 13 yıldır dürüstlük ve emekle çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır beraber çalıştığım ekiple yaşadığım bu talihsiz olay beni derinden üzdü. Amacım kimsenin kariyerini zedelemek değil, sadece hakkımı ve itibarımı korumak. Hakkımı arayacağım, yaşadıklarımın hepsi belgelerle kanıtlı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu süreç artık hukuki yollardan takip ediliyor. Umarım adalet yerini bulur.”