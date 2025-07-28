Orman yangınları üzerinden provokasyon yapanlara operasyon: 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili manipülatif paylaşımlar yapan 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmaları hedef alan içeriklerin tespit edildiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Orman yangınları üzerinden provokasyon yapanlara operasyon: 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları sonrası sosyal medya platformlarında yapılan provokatif içeriklere ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, “Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.” dedi.

KAMU KURUMLARI HEDEF ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yangınlara yönelik yürütülen söndürme çalışmalarına dair kasıtlı şekilde olumsuz algı yaratıldığını belirterek, “Orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın bu kapsamda aktif bir çalışma yürüttüğünü belirten Yerlikaya, paylaşımlar üzerinde analizlerin devam ettiğini söyledi.

2 MİLYONDAN FAZLA OLUMSUZ PAYLAŞIM

Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te 1-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan içeriklere de dikkat çekti. Açıklamasında, “1-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2 milyondan fazla paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu” bilgisini paylaştı. Bakanlık, bu tür içeriklerin kamu düzenini bozma amacı taşıdığı gerekçesiyle yasal süreçleri başlattı.

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