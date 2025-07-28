Sarıyer'de ormanda şüpheli ölüm! Başına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde bir ihbar yapıldı. Ağaçların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan genç bir erkeğe ait cesedin başına siyah bir poşet geçirildiği görüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.