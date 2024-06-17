Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka desteği

Orman yangınlarıyla mücadelede, etkin bir risk yönetimi stratejisi büyük önem taşıyor.

Özellikle 2021'deki büyük orman yangınlarının ardından, yangınlarla mücadele için yapılan çalışmalar daha da ileri taşınarak kalıcı çözüm için harekete geçildi. Orman yangınlarının önceden tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlamaya yönelik "Yangın Risk Yönetimi Projesi" geliştirildi.

Ağustos 2022'de uygulamaya konulan proje kapsamında, ilk etapta orman yangınlarının anatomisini anlamak ve veri temini üzerine çalışıldı.

Meteorolojik veriler, bitki örtüsü, topoğrafya, nüfus yoğunluğu, kara yolları ve enerji nakil hatları gibi 14 farklı veri setinden, 400'den fazla değişken kullanılarak "yangın riski haritaları" oluşturuldu. Geçmişteki yangınlar incelenirken lokasyon, tarih, alanın büyüklüğü, süre, kullanılan kaynaklar gibi veriler değerlendirildi.

Proje ile üç günlük yangın riski tahmini yapılarak, ilgili bölgelerde gerekli önlemlerin alınması için bilgi sağlanıyor.

Yangın riski haritalama modelinin, değişen meteorolojik verilere göre günde iki kez güncellenmesi, daha doğru ve güvenilir tahminler sunulmasına olanak tanıyor.

Projenin ikinci aşamasında ise Orman Genel Müdürlüğü kaynaklarının en uygun şekilde yangın bölgesine transferi için zaman ve yangın risk değerlerinin ön planda olduğu bir modele geçiliyor. Böylece yangın söndürme kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.