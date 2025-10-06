Ormanlık alanda bulundu! Serdar Öktem saldırısında kullanılan araca ulaşıldı

İstanbul’u sarsan Avukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kullandığı araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, aracın yerini tespit ettikten sonra bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde ve çevresinde detaylı delil araştırması yaptı.

BİR ŞÜPHELİYE OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri, polis ekipleri tarafından olay yerine götürülerek keşif yaptırıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelinin yönlendirmesiyle araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şüphelinin saldırı anındaki güzergah, aracın ormanlık alana nasıl bırakıldığı ve olayın ardından izlerini nasıl kaybettiklerine ilişkin ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgedeki delillerin toplanmasının ardından aracı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekti.

SERDAR ÖKTEM SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025 sabahı İstanbul’un en işlek bölgelerinden biri olan Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde aracında seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla bölgeden hızla kaçmış, polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayın ardından kısa süre içinde 4 şüpheli yakalanmıştı.

Ekiplerin şimdi, saldırıda kullanılan aracın ormanlık alana bırakılma sürecini ve kaçış rotasını planlayan kişileri belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

Aracın bulunduğu ormanlık alanda ayrıca kamera ve drone destekli bir arama çalışması yürütülüyor.

Polis, Arnavutköy’deki ormanlık bölgeye girişleri kontrol altına alırken, bölge çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Araç çevresinde balistik delil, parmak izi ve DNA örnekleri toplanarak kriminal laboratuvara gönderildi.