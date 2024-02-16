Orta hasarlı binalar nasıl güçlendiriliyor? Jeoleji ve İnşaat Mühendisi Mümtaz Kara anlattı

Hasarlı binaların depreme karşı güçlendirilmesi özellikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentleri yakından ilgilendiriyor. Orta hasarlı binalar için yapılan güçlendirme nasıl yapılıyor, ne kadar sağlıklı? Malatya'da görev yapan Jeoleji ve İnşaat Mühendisi Mümtaz Kara anlattı...

Editör: Ekrem Demir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Deprem bölgesinde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Deprem bölgesinde çok konuşulan konulardan birisi de hasarlı binaların güçlendirilmesi. Ağır hasarlı binalar yıkılıyor, orta hasar raporu olanlar ise güçlendiriliyor.

Güçlendirmede üç yöntem var. Beton, çelik ve karbon fiber.. Genellikle zaman avantajı ve pratik oluşu nedeniyle karbon fiber tercih ediliyor.

Malatya'da görev yapan Jeoloji ve İnşaat Mühendisi Mümtaz Kara, güçlendirme işlemlerini anlattı. Mümtaz Kara, ev almak isteyenlere de uyarı yaptı, "Ben bile ev alsam performans analizine bakarım." dedi.

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