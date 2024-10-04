Oruç Reis, Somali yolcusu! 7 ay boyunca bölgede olacak

Oruç Reis Gemisi, Somali görevi için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzalamıştı. Bu kapsamda görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin, Filyos Limanı'nda son kontrolleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurlayacak. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.

Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ekim sonuna doğru ulaşacak. Ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.

Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa ve Sancar Platform Destek Gemileri ile Ataman Takip Gemisi de eşlik edecek.

Gemi, Somali'de denizde her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında yaklaşık 7 ay sismik veri toplama çalışması yapacak. Bu veriler Ankara'da analiz edilip sonuçlara göre belirlenen konumlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

Oruç Reis, 2017 yılında çalışmalara başlamıştı. Bugüne kadar toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde 2 ve 3 boyutlu sismik çalışma yaparak veri topladı.