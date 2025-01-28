Otel yangınıyla ilgili "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheliler, burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçlar Soruşturma Bürosunda sürüyor.