Oyların yeniden sayıldığı Güroymak’ta seçim gerginliği: AK Parti öne geçti, DEM ve Yeniden Refah sokağa indi

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 2 oyla kazandığı Bitlis’in Güroymak ilçesinde AK Parti'nin itirazıyla oylar yeniden sayıldı Yeniden oy sayım sonucu AK Parti'ye geçen ilçede DEM Parti ve Yeniden Refah Partili gruplar sokağa çıktı. Protestolarda 5 polis hafif yaralanırken, 14 kişi gözaltına alındı.

5 POLİS HAFİF YARALANDI

Yeniden Refah Partisi üyesi grup partilerinin seçim merkezi önünde toplanarak, yolu trafiğe kapattı, konteynerleri ateşe verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri gösteri yapan gruba dağılmaları için uyarıda bulundu. Grup dağılmayınca, basınçlı su ve biber gazı kullanılarak müdahale edildi. Olaylar sırasında Güroymak İlçe Emniyet Müdürü ile 4 polis memuru, göstericilerin attıkları taşlardan hafif yaralanırken, 14 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bitlis Valiliği’nden çıkan olaylara iliştin açıklama yaptı:

“31.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla; 06.04.2024 günü ilimiz Güroymak ilçesinde DEM Partili şahıslar toplanarak basın açıklaması yapmış, sonrasında Yeniden Refah Partisi üyeleri ve taraftarları İlçe SKM önünde toplanmış, Muş kara yolunu çöp konteynerleri ile kapatarak ve konteynerleri ateşe vererek öncelikle kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçmiş, belediye binasının camlarını kırmış, görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırmışlardır. Tüm uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine gruba usule uygun olarak müdahale edilmiş, yol trafiğe açılmış, kamu malına zarar vermek, görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 şahıs gözaltına alınmış, Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil, 5 personelimiz hafif yaralanmıştır.”