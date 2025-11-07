Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon: 72 milyon liraya el konuldu, 11 kişi gözaltında

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yeni şüpheli belirlerken, bunlardan 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında ayrıca 72 milyon TL değerinde mal varlığına da el konulduğu bildirildi.

YASA DIŞI BAHİS VE “POS TEFECİLİĞİ” ŞÜPHESİ

Soruşturmanın temelinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri bulunuyor. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/175787 sayılı dosyasında yer alan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241'inci maddesinde düzenlenen "pos tefeciliği" eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmişti.

İLK OPERASYONDA 6 TUTUKLAMA VE TMSF KAYYIMI

Yürütülen mali incelemeler neticesinde, şirketin "elektronik para kuruluşu" statüsünün, suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kasten kullanıldığı kanaatine varılmıştı.

MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştu.

İncelemelerde ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı da belirlenmişti. Şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerine sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edilmişti.

Bu tespitler doğrultusunda 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonda altı şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmıştı. Delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.

BU KEZ BİLGİ İŞLEM, FİNANS VE RİSK YÖNETİMİ HEDEFTE

Soruşturmada devam eden çalışmalar, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin katılmadığını ortaya çıkardı. Şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de sürece iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.

Bu çerçevede, yeni tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri belirlenen 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik, toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına da Sulh Ceza Hâkimliği kararınca el konuldu.