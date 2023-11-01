Özel'den Kılıçdaroğlu'na Gizli Görüşme Eleştirisi!
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli görüşmeleri eleştirdi. Özel, Kürt seçmenin CHP'den uzaklaştığını ve geri kazanılması gerektiğini de savundu.
CHP 4-5 Kasım'da yapılacak Olağan Kurultayı'na ilerlerken, genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'den açıklamalar geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA Partili ilçe başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmeler de Özgür Özel'in gündemindeydi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli görüşmeleri eleştirdi.
- Bir partinin genel başkanı, geçmişte de ittifak yaptığı bir parti ama halen aktif olarak bir siyasi partide görevi olan kişilerde gidip de onlarla orada görüşmez. Hem ittifak içinde olacaksın hem o partinin aktif yöneticileriyle gidip onların dediği yerde görüşeceksin. Bu benim kafama oturan bir siyaset değil, bu doğru değil. Bu Kemal beye de yakışmadı, CHP'ye de yakışmadı.
Özgür Özel, seçimlere ilişkin de değerlendirme yaptı. Özel, Kürt seçmenin CHP'den uzaklaştığını savundu.
- İki tane ittifak potansiyelinde de gerileme hatta sıfırlanma var. Bir, eski ittifak ortaklarımızla, iki, toplumsal ittifak. Buradan kastım Kürt seçmen. Kürt seçmen diyor ki, "Ben Kemal beye Süleyman Soylu'dan kurtulacağım diye oy verdim, meğerse Zafer Partisi'ne oy veriyormuşum." Bu kırgınlığı aşmanın yolu, CHP'de o imzayı atan liderin değişmesidir.
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