Özel'den Kılıçdaroğlu'na Gizli Görüşme Eleştirisi!

CHP 4-5 Kasım'da yapılacak Olağan Kurultayı'na ilerlerken, genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'den açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA Partili ilçe başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmeler de Özgür Özel'in gündemindeydi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli görüşmeleri eleştirdi.

- Bir partinin genel başkanı, geçmişte de ittifak yaptığı bir parti ama halen aktif olarak bir siyasi partide görevi olan kişilerde gidip de onlarla orada görüşmez. Hem ittifak içinde olacaksın hem o partinin aktif yöneticileriyle gidip onların dediği yerde görüşeceksin. Bu benim kafama oturan bir siyaset değil, bu doğru değil. Bu Kemal beye de yakışmadı, CHP'ye de yakışmadı.