Özgür Özel: Liste açıklansın 40 haramilerle dolu olacak

CHP Lideri Özgür Özel, AKP iktidarının SGK borcu olanların listesini açıklamaması hakkında, "Bugün bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor, en zenginler vermiyor. 40 haramiler vergi vermiyorlar. 40 milyon onlara bakmaya uğraşıyoruz. O yüzden liste açıklansın, 40 haramilerle dolu olacak.O yüzden gizliyorlar" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel'e bir gazeteci Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın iki ay önce SGK borçlularını açıklayacağız sözlerini hatırlattı.

Özel, kanuna göre 6 ayda bir SGK borcu olanların açıklanması gerektiğini fakat AKP'nin bunu açıklayacağını söyledi. Özel, SGK borcu olanların en tepesinden AKP iktidarına yakın kamudan ihaleleri kapan şirketler olduğunu söyledi.

Özel, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür.Millet olarak ufkumuzu 782.000 kilometrekare ile sınırlandıramayız" sözleri hakkında da soruya yanıt verdi.