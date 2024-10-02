Özgür Özel ve Devlet Bahçeli arasında dikkati çeken sohbet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkati çeken bir sohbet gerçekleşti. Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözlerine, "Önemli olan, saygıda sevgide eksiklik göstermemek" karşılığını verdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Özgür Özel ve Devlet Bahçeli arasında dikkati çeken sohbet
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi.

CHP Genel Başkanı Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resepsiyonda sohbet etti. Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak." dedi.

Özel ise Bahçeli'ye, "Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Hürmet ederim." karşılığını verdi.

Özel, Bahçeli'yle sohbetine ilişkin gazetecilerin "Bir kırgınlık var mı?" sorusu üzerine, siyasette kişisel kırgınlıkları sürdürmenin, o partinin mensuplarına haksızlık olacağını söyledi. Özel, "Geçmişte DEM Partililerin hatırını soruyoruz diye bizi eleştirenler oluyordu. Ben 'Bu milletten, bu halktan oy alan her parti kıymetlidir' diyordum. O yüzden Devlet Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı, ben de gerekli cevabı verdim. Kendisi 'Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor' dedi. Ben de 'Celal Bey de bilir, hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz' dedim. Sonrasında karşılıklı selam, saygı, ayrıldık. Doğrusu budur, bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmayız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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