Özgür Özel'den Suriye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’deki gelişmeleri ve hükümetin HTŞ ile temaslarını değerlendirdi.

Özel, Suriye’de Kürtlerin demokratik temsilinin son derece önemli olduğunu söyledi. CHP'nin hem Suriye’nin hem de Türkiye’nin iç barışına katkı sağlayacak söylemler geliştirdiğini ifade eden Özel, "Bu konuda çelişki halinde olan AKP ve MHP’dir" dedi.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Özgür Özel, hükümetin ABD ile ilişkilerinin, PKK/YPG ile mücadele konusunda kafa karışıklığı yarattığını söyledi. Özel, "YPG ile Kürtler arasındaki fark konusunda hükümet içinde ciddi bir karmaşa var." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN HÜKÜMETE HTŞ ELEŞTİRİSİ

Özel, hükümetin, Suriye’de HTŞ ile temaslarını da eleştirdi. AK Parti'nin HTŞ’yi fiilen terör listesinden çıkardığını söyleyen Özgür Özel, "Kravat bağlatmakla, HTŞ gibi heterojen bir yapının tümünde değişim olmayabilir. Birleşmiş Milletler'in adım atması beklenmeli" dedi.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti – Öcalan görüşmesi konusunda da "Macunu tüpünden çıkaranlar düşünsün" ifadelerini kullandı. Görüşmeyle ilgili AKP ve MHP’nin ortak bir tavır ortaya koyamadığına dikkat çekti.