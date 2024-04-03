Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde dün öğlen saatlerinde meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Pakistan bu olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Editör: Metehan Gül
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri ifade edildi. Açıklamada Pakistan hükümeti Türkiye'nin yanında olduğunu da vurguladı.

DÜNYADAN GELEN TAZİYE MESAJLARI

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangından dolayı büyük üzüntü duyulduğu, ailelerin acısının paylaşıldığı ve yaralılara acil şifalar dilendiği belirtildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dilendi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında da can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve yaralılara şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# pakistan # beşiktaş patlama # isveç
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