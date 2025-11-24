Paramount Otel dosyasında yeni gelişme: Cihan Ekşioğlu tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda Paramount Otel soruşturması olarak bilinen dava, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında yürütülüyordu. Bu isimler hakkında "örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Halktv'nin aktardığı habere göre, yurt dışında bulunduğu tespit edilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise gözaltına alınan isimler oldu.

TUTUKLANAN EKŞİOĞLU ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında daha önce 19 Ekim 2025 tarihinde, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmıştı.

Diğer şüphelilerden Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son kararla birlikte, tutuklu yargılanan iş insanı Cihan Ekşioğlu da tahliye edilmiş oldu.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin 2019 yılından itibaren Ufuk Turizm İşletmeleri A.Ş. adlı şirketin içinde bulunduğu mali aczi fırsat bilerek şirketi borçlandırdıkları, faiz karşılığı borç verdikleri ve otelin üst hakkını devralarak usulsüz kazanç elde ettikleri iddia ediliyor. Soruşturma, sadece kişileri değil, otelin bulunduğu mülkü de kapsadı. Muğla’nın Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi’ndeki 111 Ada 1 parsel üzerinde bulunan mülk ile şirket ortaklık paylarına el konulması kararlaştırıldı. Ayrıca, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca, otelin işletmecisi şirkete TMSF kayyumu atanması kararı verildi.