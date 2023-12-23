Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 3 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 3 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün 6 askerin şehit olduğu çatışmada 13 terörist etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan, bölgede temasın devam ettiği ve bölgeye yönelik ani hava harekatlarının sürdüğü açıklamasının ardından 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13’ten 16’ya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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