Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 3 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün 6 askerin şehit olduğu çatışmada 13 terörist etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan, bölgede temasın devam ettiği ve bölgeye yönelik ani hava harekatlarının sürdüğü açıklamasının ardından 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13’ten 16’ya yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı