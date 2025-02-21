Pençe-Kilit’te darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye kararlıyız!" ifadelerine yer verildi.