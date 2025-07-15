Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde kazı çalışmalarının sürdüğü Perinthos Antik Kenti yakınlarında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı, itfaiye ekipleri tarihi alanı korumaya aldı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bayraktepe mevkisinde bulunan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti’nin yakınında anız yangını çıktı. Kazı çalışmalarının sürdüğü bölgeye yakın noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin tarihi Perinthos alanına ulaşmasını önlemek için çevre koruma tedbirleri aldı.

Yangın bölgesinde yoğun müdahale sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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