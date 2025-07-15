Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bayraktepe mevkisinde bulunan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti’nin yakınında anız yangını çıktı. Kazı çalışmalarının sürdüğü bölgeye yakın noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin tarihi Perinthos alanına ulaşmasını önlemek için çevre koruma tedbirleri aldı.

Yangın bölgesinde yoğun müdahale sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.