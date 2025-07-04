PKK KCK’nın Dış ilişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa açıkladı

PKK KCK’nın Dış ilişkiler sözcüsü Zagros Hiwa, bir grup PKK’lının dağlardan gelerek silahları bırakacağını açıkladı. Associated Press’e (ASOŞİYEYTID PİRES) konuşan örgüt sözcüsü, silahların sivil toplum kuruluşları ve ilgili taraflar gözetiminde yok edileceği

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
PKK KCK’nın Dış ilişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa açıkladı
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PKK KCK’nın Dış ilişkiler sözcüsü Zagros Hiwa, bir grup PKK’lının dağlardan gelerek silahları bırakacağını açıkladı. Associated Press’e (ASOŞİYEYTID PİRES) konuşan örgüt sözcüsü, silahların sivil toplum kuruluşları ve ilgili taraflar gözetiminde yok edileceğini belirtti. Haberde silah bırakma töreninin ise 10-12 Temmuz arasında Süleymaniye’de yapılacağı iddia edildi.

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PKK’nın silah bırakma kararında yeni bir aşamaya geçiliyor. Bir grup PKK üyesinin birkaç gün içinde silahları teslim edeceği ve görüntülerin kamuoyuna iletileceği iddialarına PKK’dan da açıklama geldi.

PKK KCK’nın Dış ilişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, son gelişme olarak örgüt üyesi bir grubun dağlardan inip silahları bırakacağını söyledi. Uluslararası AP haber ajansına konuşan Hiwa, silah bırakma törenine katılacak PKK’lı sayısının henüz belirlenmediğini ancak 20 ila 30 arasında olabileceğini kaydetti. Örgüt sözcüsü, törende sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların gözetiminde silahların imha edileceğini de ekledi.

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 Bunun sürece ilişkin bir niyet beyanı olduğunu savunan Hiwa, silahların tamamen bırakılmasını hızlandıracak iki şart sundu. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın şartlarının iyileştirilmesini ve silah bırakacak PKK’lıların dönmesi için hukuki ve siyasi adımlar atılmasını talep etti.

AP ajansı haberinde silah bırakma töreninin 10-12 Temmuz’da, Irak’ın Süleymaniye kentinde yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da dün yaptığı açıklamada bir hafta içinde tarihi adımların atılacağını belirtmişti. Yer olarak da Irak Kürt bölgesini işaret etmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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