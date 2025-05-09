PKK silah bırakıyor: Gündemde af ve topluma entegrasyon var

Bu gelişmeyle birlikte Ankara’da yeni aşamaya geçildi. Gündemde, silahların nasıl teslim edileceği ve sürece dahil olacak hukuki, ekonomik mekanizmaların nasıl işleyeceği var.

PKK’nın Nisan ayında gerçekleştirdiği kongrede silah bırakma ve fesih kararı aldığı bilgisi ilk kez Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından kamuoyuna açıklandı. Perinçek, örgütün kararını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Örgütün kongre kararının ardından süreçte ikinci aşamaya geçildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Türkiye, Irak ve Suriye sınırları içinde silah teslim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerden birinin Irak’ın Süleymaniye kentinde yer alması bekleniyor. Sürece Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye güvenlik birimlerinin de dahil olması planlanıyor.

Silah bırakacak örgüt üyelerinin güvenli biçimde teslim olması için hukuki ve yapısal hazırlıklar yapıldı. Süreç, örgütün sahada fiilen silah bırakması ve teslimiyet adımlarıyla şekillenecek.

Yaklaşık 15 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı PKK mensubu bulunduğu belirtiliyor. Ankara, bu kişilerin silah bırakmaları halinde topluma kazandırılmaları için hukuki ve ekonomik yolları tartışıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu konuda “af” mekanizmasını öneriyor. Perinçek, “Silah bırakan insanları yargılamaya kalkarsak bu süreç yıllar sürer. Devlet, bu kişileri topluma kazandıracak kararları cesaretle almalı” diyerek yargı sürecinin pratikte işletilemeyeceğine dikkat çekti.

“Siz 15 bin insanı kaç yılda yargılayabilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silah bırakan kişileri toplumla bütünleştirecek kararları cesaretle almalı ve bu kararları hayata geçirmelidir. Bu, açıkça bir af anlamına gelir.”



Ankara’daki değerlendirmelere göre; PKK’nın Avrupa bağlantılı yöneticilerinin İsveç ve Norveç gibi ülkelere gönderilmesi gündemde. Suriye ve Irak nüfusuna kayıtlı örgüt mensuplarının ise bulundukları ülkelerde kalmaları planlanıyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gelişmeleri olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Ancak, bundan sonrasının daha kritik olduğuna dikkat çekti:

“Bu önemli bir adım ancak sonrası da çok önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları kamuoyuna yansıdı. Bu süreçte siyaset kurumuna büyük görev düşüyor. DEM Parti olarak ilk günden bu yana hazır olduğumuzu söylüyoruz.”



Şimdi gözler örgütün kongre kararını resmen ilan edeceği tarihe çevrildi. Bu açıklamanın ardından teslim süreci başlayacak. Türkiye, yurt içi ve sınır ötesinde kurulacak merkezlerle teslim olanları denetleyecek, hukuki düzenlemelerle bireylerin topluma entegrasyonuna zemin hazırlanacak.