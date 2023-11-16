PKK'dan AYM'nin Atalay Kararına Destek

HDP kapatma davasını sürüncemede bırakan Anayasa Mahkemesine destek PKK'dan geldi. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki Can Atalay krizi, terör örgütü PKK’yı sevindirdi.

PKK'dan AYM'nin Atalay Kararına Destek

 AYM’nin Can Atalay kararına destek veren PKK elebaşı Mustafa Karasu, “iki mahkeme arasında yaşananlar Türkiye’deki kaosu gösteriyor” dedi.

Yargıtay’ın, TİP milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyelerine yönelik suç duyurusunun ardından saflar netleşmeye başladı.

İki yüksek mahkemenin karşı karşıya gelmesi, terör örgütü PKK’yı da sevindirdi.

HDP'nin kapatılması davasında kararı sürüncemeye bırakan Anayasa Mahkemesi'ne PKK'dan destek geldi.

Terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, Yargıtay’ın AYM başkanı ve üyeleri hakkındaki suç duyurusu kararına ilişkin "Bu aslında Türkiye'deki krizi, kaosu gösteriyor. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

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# AYM # pkk # can atalay
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