PKK'dan kaçtı ABD desteğini anlattı! Suriye'de yaşananları itiraf etti

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı kıskaca aldı. Sözde üst düzey kadrolar eridi. Kontrolü kaybeden terör örgütünden kaçışlar arttı.

Kısa süre önce güvenlik güçlerine teslim olan Kurtay kod adlı terörist, Suriye'de ABD, Fransa ve İngiltere'nin verdiği desteği itiraf etti.

Başta ABD olmak üzere, söz konusu NATO ülkeleri, terör örgütüne istihbarat, finans ve askeri destek sağlıyor.

PKK'dan kaçan terörist, "Artık örgütün iç işlerine bile karışıyorlar. Mesela örgüt kendi içinde düzenleme yapıyor. Ülke birimleri örgüt mensuplarının hangisinin ne görev yapacağına, nereye görevlendirileceğine karışmaya başladı. Sanki örgüt tamamen kendilerinin kontrolündeymiş gibi davranıyorlar." dedi.

Terörist T.A, PKK'ya destek olan ülkelerin sahadaki birimlerinin 6 ayda bir değiştiği bilgisini de verdi.

Teslim olan terörist, PKK içinde infazların arttığını söyledi. Terör örgütüne birlikte katıldığı çocukluk arkadaşı Botan da infaz edilenler arasında. Kaçan terörist, "2014’te girdiğimiz örgüt, oldukça etkisiz bir hale geldi. Botan, bazı konulardan rahatsızdı. Örgüt onu infaz edip, DEAŞ’la girdiği bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı." dedi.

Resulayn'dan kaçıp teslim olahn terörist, teslim olmak isteyenlerin sayısının da oldukça fazla olduğunu söyledi. Kendisinin de daha önce örgütten kaçıp teslim olan “Rojda” kod adlı terörist sayesinde PKK’dan kaçtığı bilgisini verdi.