PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’deki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’deki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristlerin tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

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