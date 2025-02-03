PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’deki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’deki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristlerin tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.