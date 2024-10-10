PKK’nın siyasi yapılanmasına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da, PKK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yeni bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması olan KCK/TDÖ’ye (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) bağlı olarak İstanbul Tuzla’da aktif faaliyet gösteren ve geçmişte PKK/KCK-PYD/YPG saflarında yer almış, örgütün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyetlerde bulunan şüpheliler tespit edildi.
Düzenlenen operasyona özel harekat timleri de katıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı