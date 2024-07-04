Polat çifti davasında yeni gelişme

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin tüm mal varlığının kamulaştırılması talep edildi.

Polat çifti davasında yeni gelişme
Editör: Mert Sagit

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemesi sürüyor.


Başsavcılığın tüm şüpheliler için üç ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiği dün medyaya yansımıştı.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.

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# dilan polat
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