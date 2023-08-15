Prag'a Atatürk anıtı dikilmeyecek! İddialara göre Ermeni cemaati Çekya'ya şikayet mektubu yazdı

Çekya yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi modern Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a anıt dikilmesi talebini reddetti.

Çekya'nın başkenti Prag'a Türk Büyükelçiliği'nin Türkiye Cumhuriyetin 100. yılının anısına üç metrelik bir Atatürk heykeli dikme talebi olmuştu.

Azatutyun Ermeni servisi, Çekya medyasına dayanarak, ülkedeki Ermeni cemaatinin Prag belediyesine bir şikayet mektubu yazdığını bildirdi. Mektupta Ermeni cemaatinin Çekya yetkililerine şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor:

- Ermeni ve Rum soykırımından suçlu kabul edilen bir kişi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 100.YILINI KUTLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim'de 100. yılını kutlayacak ve kutlamaların bir parçası olarak Prag'ın 6. bölgesine bir Atatürk heykeli dikilmesi planlanıyordu. Çek web sitesi Prag Sabahı geçtiğimiz günlerde şehir belediyesinin şu anda Türkiye'nin talebini değerlendirdiğini bildirdi.

Çek web sitesine göre, sekiz yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Karlovy Vary'ye Atatürk heykeli dikme planı olduğundan, sekiz yıl önceki kararında Ermeni cemaatinden gelen protestolar ve şikayetler nedeniyle vazgeçildiğini bildirdi.

Anlaşmaya göre, makalede bahsedildiği gibi anıtın Ankarská ve Na Větrník caddelerinin kesiştiği noktanın içindeki bir parka yapılması amaçlanıyor.