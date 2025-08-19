Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi: Neler konuşuldu?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini bildirdi.

Görüşmede öne çıkan konular şöyle:

Trump, Putin’e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği son görüşmeleri aktardı.

İki lider, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Putin ve Trump, doğrudan Rus-Ukrayna görüşmelerinin seviyesini yükseltme fikrini ele aldı.

Liderler, Ukrayna krizi ve diğer güncel konularda yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Putin, Trump’a ABD başkanının Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini belirtti ve Alaska’daki toplantının misafirperverliği ile organizasyonunu takdir etti.

ABD Başkanı Trump, Alaska Zirvesi’nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray’da ağırladı. Zelenskiy, ABD ve Avrupa’nın desteğinin önemine dikkat çekti ve Trump ile görüşmesini “çok iyi ve yapıcı” olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, görüşmelerde en hassas konunun olası toprak tavizleri olduğunu belirterek, bunun Putin ile olası bir doğrudan görüşmede çözülebileceğini kaydetti. Ayrıca, savaşın sona ermesi için güvenlik garantileri ve tam bir esir değişiminin şart olduğunu vurguladı.