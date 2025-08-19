Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi: Neler konuşuldu?

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yapıldığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi: Neler konuşuldu?
Yayınlanma:

 Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini bildirdi.

Görüşmede öne çıkan konular şöyle:

Trump, Putin’e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği son görüşmeleri aktardı.

İki lider, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Putin ve Trump, doğrudan Rus-Ukrayna görüşmelerinin seviyesini yükseltme fikrini ele aldı.
Liderler, Ukrayna krizi ve diğer güncel konularda yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Putin, Trump’a ABD başkanının Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini belirtti ve Alaska’daki toplantının misafirperverliği ile organizasyonunu takdir etti.

ABD Başkanı Trump, Alaska Zirvesi’nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray’da ağırladı. Zelenskiy, ABD ve Avrupa’nın desteğinin önemine dikkat çekti ve Trump ile görüşmesini “çok iyi ve yapıcı” olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, görüşmelerde en hassas konunun olası toprak tavizleri olduğunu belirterek, bunun Putin ile olası bir doğrudan görüşmede çözülebileceğini kaydetti. Ayrıca, savaşın sona ermesi için güvenlik garantileri ve tam bir esir değişiminin şart olduğunu vurguladı.

İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? Dikkat çeken sözlerİmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? Dikkat çeken sözlerGündem
İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf: İYİ Partili isme koli koli telefon gönderilmiş!İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf: İYİ Partili isme koli koli telefon gönderilmiş!Gündem
donald trump Putin
Günün Manşetleri
Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor
Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi
İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf
İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi
Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi