Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan 36 gündür hapiste!

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de evinin önünde ağır yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, ölümün “yüksekten düşme” sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Ancak baba Şaban Vatan, kızının bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ve olayın üzerinin örtüldüğünü iddia etti.

ÖRTBAS EDİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Şaban Vatan, kızına çarpan aracın dönemin Giresun Belediye Başkanı’nın yeğenine ait olduğunu ve olayın AK Partili eski bakan Nurettin Canikli’ye yakın isimler tarafından örtbas edildiğini öne sürdü. Bu iddialar, kamuoyunda geniş yankı buldu ve dosya uzun süre tartışma konusu oldu.

Vatan’ın iddiaları üzerine Nurettin Canikli tarafından “hakaret” ve “kişisel verilerin paylaşılması” suçlamalarıyla dava açıldı. Yargılama sonucunda Şaban Vatan, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Vatan, 14 Temmuz 2025’te Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu.

Teslim olmadan önce sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şaban Vatan, şu ifadeleri kullandı:

“Katillerin mi yargılanıp hapis yatması gerekiyor yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı?”

Ayrıca bir diğer açıklamasında, “Ben gider cezamı yatar çıkarım. Ama katilleri koruyanlar, suç ortakları, bu örtbasta dahil olanlar bir gün yaşattıklarını yaşar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SORUŞTURMADA NE OLMUŞTU?

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2020 yılında savcılık “takipsizlik” kararı verdi. Raporda Rabia Naz’ın “yüksekten düşme sonucu öldüğü, kasten veya taksirle öldürme yönünde delil bulunmadığı” belirtildi. Aynı yıl TBMM bünyesinde kurulan “Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu” ise Rabia Naz’ın yüksekten düşerek ölmüş olabileceği yönünde kanaat bildirdi, trafik kazası ihtimali ise “düşük” olarak değerlendirildi.