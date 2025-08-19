Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu!
Yayınlanma:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Çerçioğlu, Özel’in kendisine yönelik “hakaret içerikli” sözler sarf ettiğini belirtti. Çerçioğlu’nun avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu öğrenildi.

Özgür Özel Özlem Çerçioğlu
